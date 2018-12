Natale, 51% degli italiani fa shopping nei mercatini

editato in: da

(Teleborsa) – E’ ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per la caccia al regalo di Natale. Più della metà degli italiani (51%) frequenta i tradizionali mercatini di Natale che si moltiplicano nelle piazze italiane con il ponte dell’Immacolata e che offrono opportunità di acquistare regali per se stessi e per gli altri da mettere sotto l’albero. Lo rivela l’analisi Coldiretti/Ixè per le festività di fine anno 2018.

NATALE GHIOTTO COI PRODOTTI ENOGASTRONOMICI – Una opportunità che – sottolinea la Coldiretti – unisce il relax con la possibilità di fare acquisti di curiosità e novità ad originalità garantita, per sfuggire alle solite offerte standardizzate.

Tra quanti frequenteranno i mercatini solo il 5% infatti non farà alcun acquisto mentre il 42% spenderà in prodotti enogastronomici ma molti altri scelgono decori natalizi, prodotti per la casa, oggetti artigianali, capi di abbigliamento e giocattoli.