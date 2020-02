Nasce Very Mobile, nuovo operatore di telefonia low cost

editato in: da

(Teleborsa) – Un nuovo operatore sul mercato della telefonia mobile si affaccia in Italia. Protagonista “Very Mobile”, brand del Gruppo CK Hutchison Holdings Ltd di cui fa parte Wind Tre, l’azienda guidata da Jeffrey Hedberg. Il nuovo brand potrà contare sulla cosiddetta “Super Rete”, il più recente network capillare di Wind Tre, costituito da circa 20mila siti di trasmissione in tecnologia “5G-ready” in grado di coprire il 99% della popolazione, in quanto ormai giunto alla fase conclusiva di allestimento sul territorio nazionale.

Oltre che per l’infrastruttura di rete, Very si “distingue” dagli altri operatori low cost per una user experience facile e intuitiva, che non ha vincoli di durata, penali di disattivazione o qualsiasi altro tipo di costo indesiderato e che si attivi facilmente. E’ previsto il rinnovo mensile. Il costo dell’offerta è fisso e non prevede logiche di pay-per-use. Per la protezione da costi indesiderati, terminati i Giga disponibili, la navigazione sarà bloccata. Per riattivarla, sufficiente l’apertura dell’App Very (che funziona anche a Giga esauriti) e un singolo tap sul pulsante “Rinnova ora”.

I servizi a pagamento sono bloccati in modo da evitare l’attivazione involontaria di servizi indesiderati, a partire dalle chiamate internazionali con possibili costi di entità inaspettati. In ogni caso possibile verificare le informazioni e consumi sia sul sito Verymobile che sull’App. Due i canali di Very per l’assistenza.