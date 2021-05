Nasce la “Vodafone Digital Academy” per costruire le professionalità del futuro

editato in: da

(Teleborsa) – Vodafone lancia la “Vodafone Digital Academy”, un centro di formazione per costruire le professionalità del futuro, realizzato in collaborazione con Luiss Business School, MIP Politecnico di Milano School of Management e SDA Bocconi School of Management.

Prende il via così un vasto progetto di trasformazione delle competenze, che abbraccia tutti i 6mila dipendenti ed è supportato dal Fondo Nuove Competenze di ANPAL. Un progetto che segue il primo importantissimo piano di formazione lasciato lo scorso dicembre a favore di tutti i dipendenti e rappresenta la naturale evoluzione di un più ampio percorso di skill transformation avviato da Vodafone già a partire dal 2018.

Consolidando il bagaglio di digital skill sulle principali tecnologie emergenti, saranno ora offerti nuovi percorsi di formazione verticale attraverso la “Vodafone Digital Academy, con l’obiettivo di dare gli strumenti per sviluppare le competenze tecniche, commerciali e manageriali.

“La trasformazione digitale passa dalla tecnologia ma può esprimere le sue più grandi potenzialità solo grazie alle persone”, spiega Ilaria Dalla Riva, direttore Risorse Umane e Organizzazione di Vodafone Italia, aggiungendo “perseguire uno sviluppo sostenibile dell’organizzazione aziendale significa investire nel capitale umano, offrendo alle persone gli strumenti per cogliere il cambiamento e rispondere con efficacia alle sfide del futuro”.

Il nuovo progetto formativo prevede un totale di oltre 400 mila ore di formazione distribuite in 90 giorni. Il piano, che prevede un tempo protetto e dedicato esclusivamente alla formazione, seguirà tre direttrici principali: Functional Digital Skills, articolato in 12 percorsi differenti a seconda dell’area professionale di appartenenza; Digital Transformation e New Way of Working, per sviluppare le competenze necessarie nel nuovo contesto di lavoro agile; lingua inglese, per facilitare l’integrazione con le strutture internazionali dell’azienda. Per rendere efficace il riconoscimento delle competenze acquisite saranno inoltre rilasciate certificazioni e Open Badges.