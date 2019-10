Nasce il Polo aerospaziale siciliano per l’ambiente

editato in: da

(Teleborsa) – Si terrà giovedì 24 ottobre prossimo, con inizio alle ore 10.30, all’aeroporto “Pio La Torre” di Comiso, la convention istitutiva del Polo aerospaziale siciliano per l’ambiente. Vi prenderanno parte il governatore della Sicilia Nello Musumeci, Marco Falcone (assessore alle Infrastrutture e Trasporti della Regione Siciliana), Maria Rita Schembari (sindaco di Comiso), Sergio Tancredi (deputato all’Ars, firmatario del disegno di legge per la “Istituzione di un organo competente per le politiche e gli affari aerospaziali regionali”), Pietro Agen (presidente della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia), Silvio Meli (presidente della Soaco, società di gestione dell’aeroporto di Comiso), Salvatore Ombra (presidente della Airgest, società di gestione dell’aeroporto di Trapani), Saverio Continella (direttore generale della Banca agricola popolare di Ragusa).

Nel corso della giornata saranno illustrati i progetti e le opportunità per il rilancio dell’aeroporto degli Iblei”, anche nell’ambito della Space Economy attraverso l’impiego di piattaforme stratosferiche, tema sviluppato da Aniello Violetti, vice capo Ufficio Generale per lo Spazio dell’Aeronautica militare e Santo Darko Grillo, direttore generale dell’Agenzia spaziale italiana. La seconda sessione sarà dedicata alla visione del Polo aerospaziale siciliano come piattaforma per le attività di ricerca, che coinvolge Istituto nazionale di astrofisica, Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica, Istituto nazionale di fisica nucleare e Istituto nazionale di geofisica che con Enac collabora a supporto della sicurezza per l’aviazione in Sicilia attraverso il monitoraggio delle ceneri vulcaniche e dello space weather.