Nasce il gruppo Bancario BPL da integrazione controllate in Banca Privata Leasing

editato in: da

(Teleborsa) – È stato presentato oggi il nuovo gruppo Bancario BPL, nato a seguito dell’acquisizione da parte di Banca Privata Leasing del 100% delle società operative nella cessione del quinto ADV Finance, ProCredit e ADV Family. Il controllo del nuovo gruppo BPL, con l’85,99%, è esercitato da Privata Holding, società riferibile alla famiglia Spallanzani. Al capitale di BPL partecipano anche BPER Banca e Top Partecipazioni.

Il management è guidato da Sergio Polacchini, presidente di Banca Privata Leasing, Paolo Caroli, amministratore delegato di Banca Privata Leasing e consigliere di amministrazione di ADV Finance, e Giorgio Panico, amministratore delegato di ADV Finance, amministratore unico di Procredit e consigliere di amministrazione di Banca Privata Leasing.

“L’offerta si articola in prodotti e servizi dedicati alla clientela privata, PMI e professionisti, con una forte connotazione di Banca Specialist focalizzata su finanziamenti alle imprese (leasing e mutui) e a privati, (cessione del quinto) e sulla raccolta del risparmio (conto deposito on line)”, sottolinea la società in una nota. Il gruppo, che si compone di oltre 80 risorse distribuite tra le sedi di Reggio Emilia e Milano, non ha nessuna filiale bancaria, ma negozi sul territorio affidati a imprenditori (agenti in attività` finanziaria o mediatori creditizi) e accordi commerciali con reti bancarie.

Il totale degli attivi, al 31 dicembre 2020, ammonta a 725,8 milioni di euro, in crescita del 43% rispetto all’anno precedente; la raccolta diretta complessiva ha registrato un incremento del 17% rispetto al 2019 raggiungendo quota 382 milioni di euro; il margine d’interesse è pari a 8,9 milioni di euro, in crescita del 43%, mentre il margine d’intermediazione si attesta a 14,7 milioni di euro (+48%). Il risultato netto consolidato e` positivo per 0,3 milioni di euro, in controtendenza rispetto al 2019 (-3,8 milioni).

Oltre alle acquisizioni di ADV Finance, ProCredit e ADV Family, Banca Privata Leasing ha recentemente acquisito il 9,9% di Demetra Capital, startup che ha realizzato e gestisce una piattaforma di invoice trading, e l’1,47% di Fido, startup fintech di digital credit scoring per valutare la qualità dei consumatori basandosi sui comportamenti web.