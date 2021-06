Nasce AlisCargo Airlines

editato in: da

(Teleborsa) – Un messaggio sul sito web dedicato ha annunciato al costituzione di AlisCargo Airlines Spa, nuova compagnia aerea che opererà esclusivamente nel trasporto merci.

L’iniziativa viene ricondotta a Alcide Leali, già fondatore nel 2009 di Cargo Italia oltre che di Air Dolomiti, con Francesco Rebaudo in veste di amministratore delegato.

AlisCargo Airlines, con sede a Vizzola Ticino, comune attiguo alle infrastrutture di Malpensa, nasce con un capitale sociale di 6,7 milioni di euro, per il 75% di proprietà della Alis Cargo Srl e il restante 25% suddiviso tra Globalsky Srl, Zhao Bingqian e A Plus International Express Parcel (Uk) Ltd.

La nuova compagnia aerea cargo inizierà a operare con un B777-200 ER basato a Malpensa.