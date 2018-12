Nasce Aeriblei per il rilancio dell’aeroporto di Comiso

editato in: da

(Teleborsa) – I ragusani non si fermano e danno nuova linfa alle prospettive di rilancio dell’aeroporto di Comiso costituendo “Aeriblei Spa”, società aeroporto degli Iblei.. Obiettivo, “promuovere e facilitare la mobilità delle persone e delle merci nel contesto del territorio provinciale e in rapporto con il territorio nazionale ed internazionale”.

La società mette insieme le espressioni economiche dell’area ragusana. Tra esse, AbioMed, Agriplast, Agromonte, Antica Ibla centro commerciale, Argo Software, Filgest (Gruppo Minardo), Gruppo Scar, Passalacqua Trasporti, Pin Up (Gruppo Zago), PmiSicilia, Sallemi carburanti.

Presidente di Ariblei è stato nominato Salvatore Cascone, imprenditore di Vittoria; vicepresidente il ragusano Gianstefano Passalacqua, consiglieri, Roberto Biscotto, Salvatore Sallemi e Giuseppe Alessi.

La compagine azionaria è in ogni caso destinata ad allargarsi, con la prospettiva di arrivare all’acquisto delle quote di Intersac (Società controllata di SAC, aeroporto Catania, n.d.r.), in fase di liquidazione e socio di maggioranza di SO.A.CO S.p.A., società appunto di gestione dell’aeroporto di Comiso.

La cordata iblea si candida così al rilancio dello scalo “Pio La Torre”, il cui sedime è di proprietà del Comune di Comiso, che a sua volta sta elaborando un nuovo bando per sollecitare l’interesse delle compagnie aeree verso 14 lotti di collegamenti rimasti senza operatori. Per la prossima stagione estiva, la “Summer 2019”, è stata infatti al momento assegnata la sola rotta Comiso-Torino alla compagnia low cost rumena Blue Air.