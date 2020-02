Nasce a Roma in via Barberini il primo Bitcoin Café d’Europa

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo Netflix e Amazon, Roma viene scelta anche per ospitare il primo Bitcoin Cafè a livello europeo. Un’iniziativa promossa dalla società Coinbar, con il suo fondatore e padre del progetto Antonello Cugusi, insieme a Josas, società di broker immobiliari specialisti nel settore del retail che ha scelto via Barberini, nel cuore della Capitale, per aprire a marzo il primo bar dove si potranno scambiare e ricevere informazioni sulle criptovalute.

Il Bitcoin Cafè sarà un vero e proprio exchange dove sarà possibile fare trading su un paniere di criptovalute (oltre i Bitcoin ci saranno anche Ethereum e Ripple) e ricevere assistenza sulla piattaforma per vivere un’esperienza di piena condivisione con gli altri utenti.

Sempre a Roma dal 17 al 21 marzo è previsto inoltre il “Blockchain Week Rome”, un appuntamento che servirà per fare il punto con i massimi esperti mondiali sulle prospettive delle criptovalute.