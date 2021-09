NaDEF, UbP valida previsioni economiche tendenziali 2021-22

(Teleborsa) – Il Consiglio dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio (UpB) ha validato le previsioni tendenziali relative all’andamento dell’economia italiana per gli anni 2021-22 contenute nella Nota di aggiornamento al Def “pur sottolineando la presenza di significativi fattori di rischio”.

Anche le previsioni per il biennio 2023-24 (che non sono oggetto di validazione) “sulle principali variabili appaiono all’interno di un intervallo di accettazione, pur essendo tuttavia soggette a rischi di varia natura, per lo più orientati al ribasso”.

Il giudizio è contenuto in una lettera trasmessa al Ministero dell’Economia e delle finanze lo scorso 24 settembre dopo che su una prima versione delle previsioni tendenziali trasmesse dal MEF, l’UPB “aveva formulato rilievi ai quali il MEF aveva provveduto a rispondere il 22 settembre”.

L’Ufficio Parlamentare d Bilancio “procederà a valutare anche il quadro macroeconomico programmatico pubblicato nella stessa NaDEF, quadro che incorpora gli effetti della prossima Manovra di bilancio. L’esito della procedura verrà comunicato all’inizio della settimana prossima nel corso dell’audizione parlamentare presso le Commissioni Bilancio”.