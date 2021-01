N26 raggiunge 7 milioni di clienti ma chiude il 2020 in rosso di 110 milioni

editato in: da

(Teleborsa) – La banca digitale N26 ha acquisito due milioni di nuovi clienti nel 2020, chiudendo l’anno a quota sette milioni di clienti in Europa e negli Stati Uniti. Nell’anno appena concluso N26 ha visto i volumi delle transazioni raggiungere i massimi storici, pari a oltre 5,5 miliardi di euro mensili, e ha raccolto ulteriori capitali, portando il finanziamento totale a oltre 800 milioni di euro.

La società ha detto che, pur continuando ad aumentare i ricavi, ha registrato perdite per circa 110 milioni di euro 2020 in Europa, comunque in calo del 33% rispetto ai 165 milioni di euro del 2019. N26 si sta preparando per espandere i propri servizi in abbonamento, l’attività di core banking e quelle relative ai pagamenti, aspettandosi di aumentare i flussi in entrata nel 2021.

“Oggi più che mai, la digitalizzazione è fondamentale per il futuro dell’Europa, ma rappresenta anche una parte importante della nostra vita – ha detto Valentin Stalf, co-founder e CEO di N26 – Il nostro impegno quotidiano è volto a intercettare e rispondere efficacemente alle esigenze in continua evoluzione della clientela e continueremo lungo la strada dell’innovazione anche nel 2021, per rendere l’esperienza bancaria offerta da N26 sempre migliore”.

Per quanto riguarda l’Italia, N26 ha rafforzato la propria presenza nel Paese con il lancio dell’IBAN italiano ad aprile e poi con l’implementazione di nuovi servizi di pagamento, grazie alla collaborazione con PayTipper, l’istituto di pagamento di Enel X. Di recente, N26 ha previsto anche un’estensione dell’assicurazione viaggio di Allianz Assistance dedicata agli utenti premium.

“Sono particolarmente entusiasta di quello che abbiamo raggiunto in Italia fino ad oggi – ha commentato Andrea Isola, General Manager Italy e Southeast Europe di N26 – Infatti, nell’ultimo anno, non solo abbiamo aperto una succursale locale, con un ufficio a Milano, ma abbiamo anche ultimato l’assunzione di tutte le figure strategiche che concorrono a costruire un team completo, cosí come abbiamo lavorato per ampliare le partnership”.