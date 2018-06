Mylan, FDA approva farmaco biosimilare al Neulasta

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata positiva per Mylan: la Food and Drug Administration (FDA) ha approvato un farmaco biosimilare al Neulasta, prodotto da Amgen, utilizzato per ridurre il rischio di infezione durante le cure contro il cancro. Si tratta del primo farmaco biosimilare disponibile negli Stati Uniti.

Nel 2017 l’autorità statunitense che vigila sui farmaci si era rifiutata di approvare il farmaco copia Fulphila, chiedendo ulteriori informazioni sulle strutture produttive di Mylan e del suo partner Biocon.

Vola il titolo nel pre-market: +4,5%.