Mutuionline vola in Borsa dopo conti 2020

(Teleborsa) – Spicca il volo a Piazza Affari Mutuionline, che si attesta a 44,6, con un aumento del 7,21%, dopo il positivo bilancio 2020. La società attiva nei settori dell’intermediazione tramite Internet di prodotti/servizi finanziari ha chiuso il 2020 con ricavi per 259,71 milioni di euro, in aumento del 17,8% rispetto all’anno precedente.

Il risultato operativo (+24,3%) è salito a 63,1 milioni di euro e l’utile netto si è attestato a 128,45 milioni di euro, contro i 40,31 milioni del 2019 (sul risultato finale ha impattato il beneficio fiscale delle rivalutazioni, senza le quali il risultato netto sarebbe stato pari a 45,6 milioni di euro).

Il CdA di MutuiOnline ha proposto la distribuzione di un dividendo pari a 0,4 euro per azione (per un importo complessivo di 15.093.258 di euro).

Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 45,48 e successiva a quota 47,83. Supporto a 43,13.

(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF)