MutuiOnline, Equita riduce target price e conferma “Buy”

(Teleborsa) – Equita ha ridotto il prezzo obiettivo sul Gruppo MutuiOnline, società quotata su Euronext STAR Milan a attiva nella comparazione, promozione e intermediazione on-line di prodotti di istituzioni finanziarie, portandolo a 50 euro (da 52 euro) e ha confermato il giudizio sul titolo a “Buy”. “Nonostante una temporanea debolezza prevista per la fine del 2021 e l’inizio del 2022, manteniamo il nostro rating “Buy” – scrivono gli analisti – sulla base di solide prospettive future”. L’attesa debolezza dei prossimi mesi si deve principalmente al calo dei volumi/transazioni di mutui, non completamente compensato da maggiori commissioni ricevute dalla società e dalle maggiori quote di mercato.

Tra i motivi per rimanere ottimisti sul futuro di MutuiOnline vengono citati: l’aumento strutturale dell’utilizzo dei canali remoti, a beneficio della divisione Broking nel lungo periodo; l’abolizione delle restrizioni e la ripresa economica del Paese; le prospettive positive per il mercato immobiliare residenziale in Italia per il prossimo futuro, dopo la normalizzazione dei mutui; nuovi prodotti e servizi per favorire la penetrazione nel mercato; la posizione di leadership di MutuiOnline nella maggior parte dei segmenti in cui opera, con ulteriori opportunità di M&A in Italia.



Equita si aspetta che la società chiuda l’anno con ricavi di 317,6 milioni di euro, un EBITDA di 90,5 milioni di euro e un utile netto Adjusted di 52,9 milioni di euro. Questi valori dovrebbero salire nel 2022, rispettivamente, a 339,5 milioni di euro, 104,2 milioni di euro e 62,8 milioni di euro. Le previsioni sono poi per un ulteriore incremento nel 2023 a ricavi per 358,6 milioni di euro, un EBITDA di 110,7 milioni di euro e un utile netto Adjusted di 68,8 milioni di euro.

(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)