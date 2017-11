MutuiOnline, conti in salita nei primi nove mesi

(Teleborsa) – Ricavi in salita per Gruppo MutuiOnline che ha chiuso i primi nove mesi con un fatturato pari a 112,1 milioni euro, in crescita del 13,8% rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente (+7% considerando il solo trimestre chiuso al 30 settembre 2017 rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente).

Il risultato operativo registra un incremento dello 19% nei nove mesi chiusi al 30 settembre 2017, rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente, passando da 24 milioni nei primi nove mesi del 2016 a 28,6 milioni nel medesimo periodo del 2017 (+7,5% considerando il solo trimestre chiuso al 30 settembre 2017 rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente).

Nello stesso periodo, il risultato netto registra una crescita del 21,8%, passando da 16 milioni a 19,5 milioni.

Per quanto riguarda le previsioni, con un mercato dei mutui residenziali in calo nel terzo trimestre, il Gruppo spiega che: “l’aspettativa per i mesi successivi è di una prosecuzione delle tendenze attualmente in atto, con un calo complessivo del mercato dei mutui guidato dalla definitiva normalizzazione della domanda di surroghe. Il contesto complessivo appare tuttavia favorevole, in assenza di nuove tensioni politiche o economiche, ad una successiva fase di crescita dei volumi di nuove erogazioni, trainata da una ripresa delle compravendite di immobili.