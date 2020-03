Mutuionline, CdA approva bilancio e propone dividendo di 0,12 euro

editato in: da

(Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione del Gruppo MutuiOnline ha approvato il bilancio consolidato 2019, che chiude con ricavi in aumento del 18,8% a 219,9 milioni ed un risultato operativo (EBIT) in crescita del 10,1% a 50,8 milioni. Il risultato netto registra un aumento del 19,9% a 41,2 milioni.

L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 dell’Emittente registra un utile di esercizio pari a circa 2 milioni di euro. In considerazione dell’attuale situazione di incertezza legata alla pandemia da Covid-19 attualmente in atto, tale da comportare l’insorgenza allo stesso tempo di maggiori rischi e di opportunità di investimento, il CdA proporrà “prudenzialmente” un dividendo dividendo di 0,12 euro per azione, pari ad un importo stimato complessivo di 4,5 milioni: 2 milioni come dividendo ordinario derivante dall’utile generato e 2,5 milioni circa mediante utilizzo della riserva per risultati portati a nuovo.