Mutui, CRIF: “Ad aprile record richieste dal 2012, +85%. Cala importo medio”

(Teleborsa) – Registrano un robusto incremento, pari all’85,1%, nel mese di aprile le richieste di mutui e surroghe da parte delle famiglie italiane rispetto allo stesso periodo del 2020. Un dato che rafforza l’andamento positivo già rilevato a marzo dopo che i primi due mesi dell’anno e l’ultimo trimestre del 2020 avevano fatto segnare una costante contrazione. È quanto emerge dall’analisi delle richieste registrate sul Sistema di Informazioni Creditizie di Crif.

La crescita delle richieste nell’ultimo mese – spiega Crif – è totalmente ascrivibile alla vivacità dei richiedenti al di sotto dei 35 anni, che arrivano a spiegare il 29,4% del totale (la quota di questo segmento era del 26,3% un anno fa).

“Prendendo in considerazione il singolo mese di aprile, – commenta Simone Capecchi, executive director di Crif – i volumi di richieste di mutuo riscontrate nell’ultima rilevazione non solo sono quasi il doppio rispetto a un anno fa, quando di fatto l’operatività era stata bloccata dalle restrizioni agli spostamenti per contenere la pandemia, ma risulta il più elevato in assoluto degli ultimi 10 anni, a conferma del ritorno di interesse verso l’acquisto di un immobile ad uso residenziale. La dinamica in atto è indubbiamente favorita dal progressivo miglioramento del clima di fiducia, ma anche dalle interessanti opportunità offerte da tassi di interesse prossimi ai minimi storici e da prezzi degli immobili ancora estremamente appetibili”.

Rispetto al corrispondente mese del 2020 ad aprile Crif registra un leggero calo dell’importo medio richiesto (-1,6%), che si è attestato a 138.383 euro. Si tratta comunque del valore più elevato degli ultimi 12 mesi.

Per quanto riguarda la distribuzione per fascia di importo, le richieste tra 100mila e 150mila euro rappresentano la soluzione preferita dagli italiani (circa 30% del totale), un dato – si legge nel Rapporto – sostanzialmente in linea con il corrispondente periodo del 2020. Al secondo posto (con il 25,1%) permane la classe di importo tra 150mila e 300mila euro mentre valori al di sotto dei 100mila euro caratterizzano 4 richieste su 10.

Dall’analisi della distribuzione delle richieste per durata si conferma il trend degli scorsi mesi che vede la classe compresa tra i 26 e i 30 anni sempre più in cima alle preferenze delle famiglie italiane, con il 26,4% del totale (+4,2%). Si registra invece una lieve contrazione (-1,8% vs 2020) per la classe di durata tra i 20 e i 25 anni, che assorbe il 24,5% delle richieste totali. Il fatto che quasi 8 richieste su 10 presentino piani di rimborso superiori ai 15 anni fornisce una conferma della tradizionale prudenza delle famiglie italiane, che tendono a spalmare la restituzione del finanziamento su un orizzonte temporale sufficientemente lungo nel tentativo di ridurre quanto più possibile il peso delle rate sul bilancio familiare.

Se la classe di età che spiega la quota maggioritaria delle richieste di mutuo si conferma essere quella compresa tra i 35 e i 44 anni, con il 33,4% del totale, il Rapporto sottolinea come nell’ultima rilevazione le uniche fasce di richiedenti ad aver fatto registrare un incremento, incidendo in modo significativo sulla performance dell’intero comparto, sono quella tra i 18 e i 24 anni, arrivata al 2,6% rispetto al 2,0% di un anno fa, e quella tra i 25 e i 24 anni, che spiega il 26,8% del totale contro il 24,3% dell’aprile 2020.

“Se una spiegazione della dinamica in atto potrebbe essere individuata nella minore incidenza delle surroghe tra le fasce di popolazione più giovani considerando la recente stipula dei contratti, per il prossimo futuro – conclude Capecchi – ci si può attendere un ulteriore consolidamento del peso di questo segmento di clientela grazie anche alle garanzie statali e alle agevolazioni allo studio per favorire l’acquisto della prima casa da parte degli under 35″.

(Foto: © Fabio Balbi / 123RF)