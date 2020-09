Mutui, Crif: ad agosto cresce la richiesta di credito delle famiglie italiane

editato in: da

(Teleborsa) – Ad agosto in grande crescita le richieste di credito da parte delle famiglie italiane. Secondo quanto riporta il Barometro mutui e prestiti di Crif, infatti, nell’ultimo mese la domanda di nuovi mutui e surroghe ha fatto segnare un +33,7% rispetto agosto 2019.

Positivo anche il versante dei prestiti (+6,7% nell’ aggregato di prestiti personali e finalizzati), ma l’incremento è totalmente ascrivibile ai prestiti finalizzati all’ acquisto di beni e servizi (+22,2%, contro una flessione del -11,1% dei prestiti personali).

In aumento anche l’importo dei crediti richiesti: per i mutui e le surroghe l’incremento è stato pari a +0,2%, che ha portato il valore medio ad assestarsi a 129.967 euro. Anche per quanto riguarda i prestiti, l’importo richiesto risulta in crescita rispetto all’agosto 2019 (+2,7%), incremento che porta il valore medio a 8.885 euro.

Entrando nel dettaglio, per i prestiti finalizzati l’importo medio è stato pari a 7.070 euro (+24% rispetto agosto 2019) mentre per i prestiti personali si è attestato a 11.758 euro (-2,5%).