Music Inside Rimini, su il sipario: al via la terza edizione

(Teleborsa) – Si apre oggi, domenica 6 maggio, presso la Fiera di Rimini la terza edizione di Music Inside Rimini, organizzata da Italian Exhibition Group (IEG). Grandi ospiti nazionali e internazionali, numerosi eventi, live show e interessanti convegni di formazione animeranno i 3 giorni della manifestazione. Il taglio del nastro è previsto per le ore 12.00 e sarà affidato a Palma Costi, Assessore alle attività produttive della Regione Emilia-Romagna. Con lei saranno l’assessore ai Rapporti col Territorio del Comune di Rimini Mattia Morolli e il presidente di Italian Exhibition Group, Lorenzo Cagnoni.



UN SETTORE SEMPRE IN CRESCITA– L’industria italiana operante nel settore musicale occupa una posizione assolutamente predominante, in crescita rispetto al 2016. Il 2017 ha segnato un anno importante di sviluppo per tutto il comparto, dal divertimento notturno all’industria degli impianti per spettacoli dal vivo.

L’ECONOMIA DELLA NOTTE – Nel dettaglio, il mercato delle discoteche e dei locali notturni ha generato un volume di affari di oltre 1 miliardo e 100 milioni di euro, ovvero l’1,2% in più rispetto al 2016. Un risultato che rappresenta il 20% del fatturato totale della cosiddetta “economia della notte”. Il settore dei live club italiani ha registrato dal 2014 una crescita di oltre il 10%, sia in termini di nuove aperture, sia in termini di pubblico. La produzione illuminotecnica, per esempio, è seconda in Europa dietro alla Germania con un fatturato complessivo di oltre 4 miliardi di euro.



APPUNTAMENTO UNICO – Music Inside Rimini, in 9 padiglioni coinvolge e unisce in un format esclusivo l’intera filiera merceologia, b2b, il b2expert e il pubblico, è diventato un punto di riferimento nazionale e internazionale, anche per il suo format unico, capace di coniugare le esigenze dei professionisti e degli appassionati del settore musicale con prove dal vivo di strumenti e tecnologie.