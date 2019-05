Music Inside Rimini, al via la quarta edizione

editato in: da

(Teleborsa) – La musica dal vivo e il teatro come non li avete mai visti grazie a nuove tecnologie. È uno dei temi principali della quarta edizione di Musice Inside Rimini, la fiera dedicata allo show business, organizzata da Italian Exhibition Group, al via nel polo fieristico della città dal 5 al 7 maggio 2019.

L’edizione di quest’anno vede infatti un focus sulle innovazioni tecnologiche del settore attraverso un approccio immersivo, per rendere il pubblico protagonista di un’esperienza esclusiva, grazie al nuovo format Live You Play, protagonista di 3 padiglioni dedicati al mondo del Rock e del Teatro.

Gli appassionati del genere rock avranno a disposizione due padiglioni, nei quali poter entrare in contatto con le novità di alcune delle più importanti aziende del settore attraverso 3 modalità. Saranno realizzati infatti speciali Virtual Show, ovvero spettacoli di luci, video e effetti speciali, e Virtual Check, durante i quali sarà data la possibilità di toccare con mano le diverse attrezzature in esposizione, ma anche Live Show con le band Pop Deluxe e Absolute Five, che daranno dimostrazione della magia che componenti audio di qualità possono regalare durante le performance dal vivo

In primo piano anche l’affascinante mondo del teatro, con un padiglione che ospiterà numerose esibizioni e una free zone nella quale i visitatori potranno testare personalmente le attrezzature tecniche, assistiti dallo staff specializzato di Live You Play. Musical e balletti e una “buca d’orchestra” – costruita per l’occasione – metteranno in evidenza le caratteristiche degli ultimi ritrovati in campo audio, video e luci di aziende del calibro di Adcom, Audio Effetti, Bose, DTS, Exhibo, Epson, FBT, Highlite, Joint Rent/Nexo, Link, Litec, Prase, Proel, Sinergie Group, Sisme, Texim e Wave&Co.