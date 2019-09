Museo Scienza e Tecnologia di Milano accoglie il lanciatore Vega di Avio

editato in: da

(Teleborsa) – Debutta al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano il lanciatore spaziale Vega, uno dei più riusciti prodotti da Avio, eccellenza italiana che opera con un certo successo su progetti coordinati dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dall’Agenzia europea (ESA).

La riproduzione in scala 1:1 del lanciatore, impiegato con un certo successo per portare in orbita piccoli satelliti, dominerà l’esterno del museo con i suoi 32 metri d’altezza, che lo impongono allo guardo dei visitatori. La sua istallazione è solo un primo step, perché il razzo Vega verrà in seguito ambientato, grazie ad un uso sapiente di scenografie ed effetti speciali, che ne esalteranno la bellezza.

“Il nostro rapporto con ESA, ASI e Avio è di lunga data. – afferma Fiorenzo Galli, direttore generale del museo – L’installazione del missile non finisce qui. Rappresenta una nuova risorsa culturale per il territorio. Ora stiamo costruendo tutto il contorno, una sorta di tasca per spiegarne il significato”.

La scelta di Vega risponde all’esigenza di menzionare il primato italiano nel settore aerospaziale, ha spiegato il direttore del museo, ma la presenza all’interno del museo di un’area permanente interamente dedicata allo spazio testimonia anche l’attenzione crescente del largo pubblico verso il tema, confermata anche dalle sempre più numerose visite.