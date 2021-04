Museo del Risparmio, talk su risparmio e sostenibilità dedicato ai ragazzi

editato in: da

(Teleborsa) – Inclusione, economia e sostenibilità: su questi aspetti si concentra l’appuntamento di educazione finanziaria organizzato dal Museo del Risparmio e FEduF – Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (creata da ABI) previsto per domani, giovedì 15 aprile. Il Digital Live Talk “Le scelte (in)sostenibili” è inserito nella cornice della prestigiosa premiazione del concorso “Cresco Award 2020 – Città sostenibili” di Fondazione Sodalitas.

L’appuntamento, una conferenza – spettacolo in diretta YouTube a partire dalle ore 9, vuole illustrare ai ragazzi gli automatismi di giudizio e di decisione con l’obiettivo di comprendere cosa, a livello inconscio, rende difficile fare scelte sostenibili e cosa invece potrebbe aiutarci.

Il progetto confronta, ad esempio, ciò che sarebbe ragionevole fare per la salvaguardia del Pianeta e ciò che realmente facciamo, evidenziando, attraverso le neuroscienze e le consuetudini che guidano le nostre decisioni, come nella maggior parte dei casi queste non coincidano. Il Digital Live Talk sarà moderato da Giovanna Boggio Robutti, Direttore Generale Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio e prevede la partecipazione di Giovanna Paladino, Direttore del Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo e di Dario Galizzioli, Responsabile progetto Cresco Award di Fondazione Sodalitas.

“È importante offrire ai giovani – commenta Giovanna Boggio Robutti, Direttore Generale della FEduF – un’opportunità per far evolvere la loro consapevolezza su come l’economia possa incidere fortemente sui temi della sostenibilità con l’obiettivo di far crescere cittadini attenti sia all’uso del proprio denaro sia a tutto ciò che li circonda”.

“L’educazione finanziaria può fornire spunti utili a promuovere un approccio sostenibile ed efficiente all’uso delle risorse scarse quali il denaro e le risorse naturali – ha aggiunto Giovanna Paladino, Direttore del Museo del Risparmio – Proprio su questi temi verte il SAVE Virtual Tour, promosso dal Museo del Risparmio insieme a BEI Institute, progetto multimediale dedicato alle scuole che ci ha permesso di toccare con mano come le nuove generazioni siano sorprendentemente sensibili al tema della sostenibilità e siano capaci di allineare principi e convincimenti con le azioni quotidiane”.