Muro con il Messico, Trump verso emergenza nazionale

(Teleborsa) – Negli Usa continua il braccio di ferro sul finanziamento del muro al confine con il Messico tra Donald Trump e i Democratici.

I margini per un negoziato appaiono sempre più stretti e il confronto politico è fermo: nella giornata di ieri, giovedì 24 gennaio, il Senato ha infatti bocciatole due proposte presentate dai repubblicani e dai democratici per mettere fine allo “shutdown”, la paralisi del Governo federale per mancanza di finanziamenti pubblici che va avanti ormai dallo scorso 22 dicembre.

TRUMP VERSO EMERGENZA NAZIONALE – In un contesto di incertezze e instabilità, una cosa però è certa: il Presidente non ha nessuna intenzione di rinunciare al muro. Per questo, secondo la Cnn, il Tycoon sarebbe pronto a scavalcare il Congresso e i suoi consiglieri sarebbero già al lavoro sul decreto per dichiarare lo “stato di emergenza nazionale”.

Con questa mossa, Trump potrebbe attingere a fondi già stanziati nel bilancio del Pentagono per costruire un lungo spezzone di Muro al confine con il Messico. Le indiscrezioni anticipano anche che la Casa Bianca avrebbe già individuato oltre 7 miliardi di dollari, dunque una somma sensibilmente superiore ai 5,7 miliardi di dollari circolata nelle ultime settimane.

In realtà, sembrerebbe che Trump stia prendendo in considerazione questa possibilità da diverso tempo, rimasta però in sottofondo davanti alle obiezioni dei giuristi. Il decreto, infatti, potrebbe essere impugnato davanti a qualsiasi corte federale e i giudici avrebbero la facoltà di azzerarne gli effetti se non dovessero considerare la costruzione del Muro come un’emergenza nazionale.