MSC Crociere, Michael Ungerer nuovo CEO marchio lusso

(Teleborsa) – Il Gruppo MSC ha annunciato la nomina di Michael Ungerer nel ruolo di CEO del nuovo marchio di lusso della compagnia. Ungerer ha maturato un’esperienza trentennale nelle crociere e nell’ospitalità del settore lusso. Opererà prevalentemente dal quartier generale di Ginevra, riportando direttamente a Pierfrancesco Vago, Executive Chairman della divisione crociere e passeggeri del Gruppo MSC.

All’inizio del 2019, MSC ha confermato a Fincantieri un ordine per la costruzione di quattro navi per le crociere di lusso. Le navi, il cui valore complessivo sarà superiore a 2 miliardi di euro, avranno una stazza lorda di circa 64.000 tonnellate e saranno dotate delle più recenti e avanzate tecnologie ambientali e marittime. Questi super-yacht avranno un design altamente innovativo e introdurranno nel segmento del lusso un’ampia gamma di nuovi servizi e attività per i passeggeri, oltre che nuovi spazi da condividere. La prima delle quattro navi sarà consegnata entro la primavera del 2023. Le restanti tre entreranno in servizio negli anni successivi fino al 2026.