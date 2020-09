MPS vola sul Listino su rumors vendita. Unicredit più composta

editato in: da

(Teleborsa) – Brilla sul Listino Banca MPS che vanta un progresso del 5,27%, sulle rinnovate voci di vendita della quota statale del 68% dell’Istituto senese, che coinvolgono Unicredit.

A alimentare gli acquisti sul Monte le indiscrezioni di stampa relative ad un incontro dell’Ad dell’Istituto di Piazza Gae Aulenti, Jean Pierre Mustier al Ministero delle Finanze, per definire i contorni di una eventuale aggregazione con la banca senese. Una operazione cui il manager avrebbe posto come condizione la neutralità in termini di capitale ed il ristoro degli eventuali rischi legali pendenti per circa 10 miliardi.

Unicredit, che oggi sul mercato evidenzia una performance più modesta (+0,55%), non ha voluto commentare i rumors, ma sul titolo pesa anche un downgrade di Credit Suisse a Neutral da Outperform con conferma di un target price a 9,5 euro.