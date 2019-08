MPS, trimestrale con utili e ricavi in calo

editato in: da

(Teleborsa) – Pubblicati i risultati al 30 giugno 2019 di Monte dei Paschi di Siena. L’istituto senese ha realizzato ricavi complessivi pari a 1.549 milioni di euro, in calo del 9,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, e 93 milioni di euro di utile, anch’essi in contrazione rispetto ai 289 milioni con cui si confrontano. Nei tre mesi che vanno da aprile a giugno l’utile è stato invece di 65 milioni dopo 47 milioni di componenti non operative negative.

Il margine di interesse è stato di 813 milioni di euro, in flessione del 6,5% dallo stesso periodo del 2018. In flessione del 10,7%, a 723 milioni di euro le commissioni nette del primo semestre 2019.

Il risultato operativo netto del Gruppo è positivo per circa 151 milioni di euro, a fronte di un valore positivo pari a 308 milioni registrato nello stesso periodo dell’anno precedente.

Per quanto concerne i coefficienti patrimoniali, il Common Equity Tier 1 Ratio si è attestato al 14% (rispetto al 13,7% di fine 2018) ed il Total Capital Ratio è risultato pari a 15,5%, che si confronta con il valore del 15,2% registrato a fine dicembre 2018.

Il titolo quota a Piazza affari del 3,58%.