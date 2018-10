MPS, raggiunto accordo transattivo con gruppo De Masi

editato in: da

(Teleborsa) – Banca Monte Paschi di Siena e il Gruppo De Masi hanno raggiunto un accordo per porre termine ad una lunga controversia che ha visto le parti (in origine Banca Antonveneta)contrapposte per oltre quindici anni. Lo fa sapere il Ministero dello Sviluppo Economico che si è adoperato nel contesto della propria attività di supporto delle imprese in difficoltà, attraverso il coordinamento di appositi “tavoli di crisi”.

L’accordo transattivo, favorito dal ruolo di mediazione del MiSE, consentirà una forte ristrutturazione del debito aziendale del Gruppo De Masi, coniugata con un recupero di risorse che consente al Gruppo di restare sul mercato attuando il piano d’espansione che – oltre a salvaguardare i livelli occupazionali e l’intero indotto – porterà l’azienda nei prossimi 4 anni ad un organico di 160 persone.