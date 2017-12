MPS, processo Alexandria: ex vertici tutti assolti

(Teleborsa) – Tutti assolti in appello gli ex vertici di Banca Monte dei Paschi di Siena, per la ristrutturazione del derivato Alexandria.

La Corte d’Appello di Firenze ha assolto l’ex presidente Giuseppe Mussari, l’ex Direttore Generale Antonio Vigni e l’ex responsabile dell’area finanza Gianluca Baldassarri dall’accusa di ostacolo alla vigilanza, ribaltando così la sentenza che era stata emessa il 13 ottobre 2014 dal tribunale di Siena.

Mussari, Vigni e Baldassarri erano stati condannati a 3 anni e 6 mesi di reclusione e cinque anni di interdizione dai pubblici uffici. Stessa pena era stata inflitta a Vigni e Baldassarri.

L’accusa aveva chiesto un inasprimento della pena a 7 anni per tutti e tre gli imputati, le stesse richieste formulate dall’accusa nel processo di primo grado celebrato a Siena.