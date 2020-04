MPS, presentate liste per nomina CdA e collegio sindacale

editato in: da

(Teleborsa) – Banca Monte dei Paschi di Siena fa sapere che sono state presentate le liste di candidature per le nomine al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, in vista dell’Assemblea del 18 maggio 2020.

La lista presentata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze vede candidati per il Consiglio di Amministrazione: Maria Patrizia Grieco, Guido Bastianini, Francesca Bettio, Rita Laura D’Ecclesia, Nicola Maione, Raffaele Di Raimo, Marco Bassilichi, Rosella Castellano, Luca Bader, Francesco Bochicchio, Olga Cuccurullo, Roberto Rao. Candidati a Sindaco effettivo: Luigi Soprano; Alessia Bastiani. Candidati per la carica di Sindaco supplente: Lorenzo Chieppa, Piera Braja.

Lista presentata per conto degli azionisti Alleanza Assicurazioni; Eurizon Capital SGR gestore dei fondi: Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon PIR Italia 30, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon Azioni PMI Italia, Eurizon Progetto Italia 40; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo: Eurizon Fund comparto Italian Equity Opportunities; Generali Italia S.p.A.; Genertellife S.p.A.: candidati per il Consiglio: Marco Giorgino, Alessandra Giuseppina Barzaghi, Paola De Martini; candidati a Sindaco effettivo: Enrico Ciai; candidato per la carica di Sindaco supplente: Piera Vitali.