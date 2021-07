MPS, perfezionate due operazioni di cartolarizzazione sintetica

editato in: da

(Teleborsa) – Il gruppo Monte dei Paschi di Siena (MPS) ha perfezionato due operazioni di cartolarizzazione sintetica, ovvero nelle quali il trasferimento del rischio avviene senza la cessione delle attività. Il primo riguarda un portafoglio di crediti erogati da Banca Monte dei Paschi di Siena a corporate/PMI italiane, classificati prevalentemente in Stage 2 (ovvero i prestiti in bonis, ma con un maggiore rischio di deterioramento). Il secondo riguarda un portafoglio di finanziamenti specializzati erogati da MPS Capital Services Banca per le Imprese, di ammontare complessivo pari a circa 1,4 miliardi di euro.

Grazie a tali operazioni, il rischio Junior (per la cartolarizzazione su finanziamenti specializzati) e Mezzanine (per entrambe le operazioni) dei due portafogli verrà trasferito ad un soggetto terzo (il fondo Christofferson Robb & Company – CRC), tramite un contratto di garanzia. Le operazioni, sottolinea MPS, “contribuiranno alla realizzazione del piano di sostegno agli indicatori patrimoniali di gruppo pianificati per il 2021 e libereranno risorse per erogare, successivamente, nuovo credito al tessuto economico e produttivo”.

Le due cartolarizzazioni, spiega la banca senese, rappresentano le prime operazioni della specie in Italia aventi ad oggetto un portafoglio di crediti prevalentemente classificati in Stage 2, e un portafoglio di finanziamenti specializzati soggetti all’applicazione, a fini prudenziali, del cosiddetto “Supervisory Slotting Criteria”.