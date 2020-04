MPS: nelle 60 principali filiali torna l’apertura quotidiana

editato in: da

(Teleborsa) – MPS torna ad aprire tutti i giorni le sue filiali principali. Sono 60 infatti le sedi Paschi Valore Top che a partire da oggi 21 aprile sono tornate a riaprire quotidianamente al pubblico su tutto il territorio nazionale. L’apertura è prevista per tutte le mattine, sempre su appuntamento telefonico. Confermate, invece, per le altre Filiali le aperture nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, sempre al mattino e sempre su appuntamento.

Come specifica Monte dei Paschi di Siena in una nota, “per continuare a garantire la massima tutela della salute di tutti, i clienti sono pregati di verificare l’effettiva necessità di recarsi di persona in filiale, telefonando direttamente alla propria agenzia di riferimento che provvederà, se necessario, a fissare un appuntamento”.