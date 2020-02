MPS, Morelli: indisponibile al rinnovo. Via il 6 aprile

editato in: da

(Teleborsa) – L’Amministratore Delegato di Banca Monte Dei Paschi di Siena, Marco Morelli, ha comunicato oggi ai membri del Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato di Direzione della banca di aver informato il ministro dell’Economia e delle Finanze della sua “indisponibilità” al rinnovo dell’incarico in scadenza con la prossima assemblea di Bilancio prevista per il 6 aprile. Lo si legge in una nota di MPS.

“È stata un’esperienza di tre anni e mezzo umanamente e professionalmente straordinaria. La Banca ha riconquistato il posto che merita sul mercato grazie al contributo di tutti i colleghi, del management e dei membri del CdA, tutti ben coscienti che MPS è un’importante realtà del Paese”, ha detto Marco Morelli.