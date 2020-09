MPS, finanziamento per Dayco Europe con garanzia Sace

editato in: da

(Teleborsa) – Dayco Europe, subholding dell’omonimo Gruppo leader a livello mondiale nel settore dell’automotive, ha sottoscritto con Banca Monte dei Paschi di Siena un’operazione di finanziamento di 20 milioni di euro con durata 3 anni, assistita da garanzia SACE, nell’ambito del programma Garanzia Italia. Il rilascio della garanzia è stato processato digitalmente e in breve tempo.

Il supporto di BMps consentirà alla società di fronteggiare l’incremento della necessità di circolante dovuta all’improvvisa drastica riduzione dell’attività a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19.

“In questa fase di emergenza del nostro Paese, che determina incertezza nell’economia e nel business, – ha dichiarato Marco Ventroni, Finance Director di Dayco Europe Srl – è importante avere il supporto finanziario di un istituto come Banca MPS e degli strumenti di garanzia straordinari di SACE definiti dal DPCM. In questo modo Dayco è in grado di garantire il sostegno alla filiera produttiva e a superare così un periodo eccezionale come quello determinato dal Covid19, mantenendo parte degli investimenti innovativi per garantire il futuro dell’azienda e dei propri lavoratori”.

“Siamo lieti di affiancare Banca MPS in quest’operazione a supporto di un’azienda leader nel suo settore e con una consolidata esperienza di promozione del Made in Italy nei mercati globali – ha dichiarato Mario Bruni, Responsabile Mid Corporate di SACE -. Con Garanzia Italia SACE continua a sostenere le imprese italiane come Dayco che necessitano di nuove risorse per ripristinare la loro ordinaria operatività e per contribuire alla ripresa dell’economia nazionale”.

“Con questo finanziamento supportiamo il business di uno dei più grandi gruppi di produzione di componenti per motori, un leader mondiale che conta vari siti produttivi anche in Italia – ha affermato Moreno Sonnini, General Manager Area Territoriale Nord Ovest di MPS. Come Banca MPS ribadiamo, così, il nostro sostegno al rilancio del Paese e ci poniamo come un punto di riferimento concreto per favorire la ripresa e dare impulsi positivi allo sviluppo del tessuto economico nazionale”.