MPS, finanziamento da 10 milioni a Molino Casillo con Garanzia Italia di Sace

(Teleborsa) – Finalizzata da Banca Monte dei Paschi di Siena un’operazione di finanziamento per 10 milioni di euro in favore della società pugliese Molino Casillo, leader internazionale nel mercato degli sfarinati. L’obiettivo – spiega Mps in una nota – è incrementarne il circolante e fornire alla soceità un supporto concreto per gli investimenti in corso. Il finanziamento è stato garantito digitalmente e in tempi brevi da Sace tramite Garanzia Italia, lo strumento del Decreto Liquidità destinato al sostegno delle imprese italiane durante l’emergenza Covid-19.

Il supporto offerto da Mps mira a consolidare la capacità di Molino Casillo di sostegno della propria filiera, nell’attesa di una futura ripartenza del Paese e – sottilinea la nota – “conferma l’attenzione della Banca verso il settore agroalimentare”.

“Il focus sul sud, sul comparto agro-alimentare e sullo sviluppo sostenibile – ha commentato Pasquale Casillo, presidente di Casillo Group – rendono questa operazione di esempio virtuoso di finanza innovativa e responsabile, che costituisce un salto di qualità rispetto al passato ed un riferimento per il prossimo futuro, nel quale ciascuno di noi sarà chiamato ad assumere decisioni di grande impatto strategico”.

“Siamo lieti di essere nuovamente al fianco di un’importante realtà industriale del settore agroalimentare, come Molino Casillo, perché riteniamo fondamentale dare il nostro supporto a un player di uno dei settori di punta Made in Italy – ha dichiarato Mario Melillo, responsabile Mid Corporate Centro Sud di Sace –. Con Garanzia Italia, permettiamo a molte aziende italiane di accedere alle risorse necessarie per fronteggiare questo periodo particolarmente complesso, con l’obiettivo di realizzare nuovi investimenti e contribuire attivamente alla ripresa dell’economia del Mezzogiorno e di tutto il Paese”.

“Banca Mps è da sempre vicina alle esigenze delle realtà aziendali del comparto agroalimentare che riescono a coniugare in modo efficace business e sostenibilità e che pongono particolare attenzione alle risorse del territorio – spiega Paolo Pandolfi, general manager Area Territoriale Sud e Sicilia di Banca Monte dei Paschi di Siena –. Attraverso questa operazione di finanziamento, la Banca conferma il proprio supporto concreto alle eccellenze del Mezzogiorno che continuano a investire e innovare nonostante l’attuale situazione di incertezza”.