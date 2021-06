MPS, finanziamento a Fondazione Santa Lucia con Garanzia SACE

editato in: da

(Teleborsa) – Finalizzata da Banca Monte dei Paschi di Siena un’operazione di finanziamento di 15 milioni di euro in favore della Fondazione Santa Lucia IRCCS, ospedale di neuroriabilitazione e primo istituto di ricerca in neuroscienze d’Italia. L’operazione rientra all’interno delle erogazioni assistite, digitalmente e in poche ore, garantite da SACE nell’ambito del programma Garanzia Italia.

Il supporto di BMps – si legge – “sarà un valido sostegno all’Ente per proseguire il percorso portato avanti da oltre 60 anni, nello sviluppo delle terapie di neuroriabilitazione ospedaliera a favore di persone con lesioni del sistema nervoso e nella ricerca nell’ambito delle neuroscienze”.

Per Edoardo Alesse, Direttore Generale del Santa Lucia IRCCS “questo finanziamento ha un particolare significato etico. Va infatti considerato l’impegno dell’IRCCS, statutariamente senza scopo di lucro, a favore della rete sanitaria regionale, ad esempio attraverso il drive-in per i tamponi molecolari, e il supporto offerto durante la crisi a tutti gli ospedali del Lazio, grazie all’immediato ricovero di Pazienti non Covid-19 o Covid-19 negativizzati, che ha contribuito a decongestionare le terapie intensive e rendere più efficaci le reti di emergenza-urgenza. – “Questo finanziamento! – conclude Alesse – “che abbiamo ricevuto a fronte di un piano industriale solido ci permetterà non solo di affrontare gli oneri imprevisti per migliorare le nostre misure di sicurezza durante l’emergenza covid19 ma anche di proseguire sulla strada degli investimenti e cogliere le opportunità offerte dal PNRR per il rilancio del settore delle Scienze della Vita, che si sono rivelate fondamentali in questa crisi”.

Daniele Brotto, General Manager dell’Area Territoriale Centro e Sardegna di Banca Mps, ha dichiarato: “Attraverso questa operazione la Banca si impegna a supportare un centro di eccellenza nel campo sanitario, con particolare riferimento all’ambito neuroriabilitativo, offrendo una possibilità in più di crescita della struttura, nell’ottica di aumentarne l’efficienza e lo sviluppo. Per Banca MPS l’orientamento allo sviluppo e all’innovazione rappresenta da sempre una prerogativa fondamentale, a maggior ragione se riguarda il campo medico, in cui la tecnologia permette di realizzare grandi progressi a livello di diagnosi, tecniche di prevenzione e assistenza offerta ai pazienti.”

Sottolinea Mario Melillo, Responsabile Mid Corporate Centro-Sud di SACE: “Attraverso Garanzia Italia riusciamo ad essere al fianco, non solo di imprese comunemente intese, ma anche di realtà come Fondazione Santa Lucia, che in questo anno particolarmente complesso, hanno dato il proprio contributo in prima linea nella lotta alla pandemia. La necessità di sostenere e implementare il settore ospedaliero sarà sempre più al centro delle priorità del Paese e, come SACE, possiamo fare la nostra parte per le specifiche esigenze, anche sanitarie e sociali, dei territori italiani”.