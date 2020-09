MPS: da BCE ok condizionato a cessione NPL ad AMCO

editato in: da

(Teleborsa) – La BCE conferma il via libera, con alcune condizioni, alla cessione di Npl da parte di Mps a favore di Amco.

“Banca Monte dei Paschi di Siena oggi, 2 settembre, ha ricevuto la “final decision” del provvedimento autorizzativo, da parte della

Banca Centrale Europea, in merito all’operazione di scissione parziale non proporzionale con opzione asimmetrica di un compendio costituito, tra l’altro, da crediti deteriorati da parte di BMPS in favore di AMCO“, è quanto comunica la stessa banca in una nota.

La BCE conferma il suo via libera alla scissione di 8,1 miliardi di euro di crediti deteriorati da parte di Mps.