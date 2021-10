MPS conclude vendita 3,6% in azioni proprie per 43 milioni

(Teleborsa) – Banca Monte di Paschi di Siena ha concluso l’attività di vendita delle n. 36.280.748 azioni proprie (pari complessivamente a circa il 3,62% del capitale di BMPS) detenute dal Gruppo Montepaschi e rivenienti dagli interventi di rafforzamento patrimoniale realizzati nel corso del 2017.

Lo ha annunciato la stessa MPS, ieri sera a mercato chiuso, ricordando che la cessione di tali azioni proprie (detenute, per n. 21.511.753 azioni, direttamente da BMPS e per n. 14.768.995 azioni, indirettamente, per il tramite della controllata MPS Capital Services), è stata autorizzata dall’Assemblea degli azionisti del 18 maggio 2020.

Le operazioni di vendita, iniziate il giorno 22 febbraio 2021 e concluse il 4 ottobre 2021, sono state effettuate sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana tramite l’intermediario Equita SIM, per un controvalore complessivo pari a circa 43 milioni di euro, con un impatto positivo sul CET1 di BMPS nel 2021 stimato in 10 bps.