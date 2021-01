MPS Capital Services si aggiudica primo posto specialisti del MEF

editato in: da

(Teleborsa) – Mps Capital Services, la corporate e investment bank del Gruppo Montepaschi, si è collocata al primo posto nella classifica degli specialisti in titoli di Stato redatta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno 2020, che annovera al suo interno 16 tra le principali banche d’affari italiane ed estere. La graduatoria del MEF considera molti parametri nell’intera filiera di emissione, collocamento e secondario dei Titoli di Stato, che vengono ogni anno definiti dal MEF per valutare la qualità dell’intero servizio.

“Il risultato – si sottolinea – premia una continuità di presenza attiva e competitiva della Banca del Gruppo Montepaschi, che è risultata prima per cinque volte negli ultimi sette anni, e rappresenta il riconoscimento per l’impegno profuso nel favorire la liquidità del mercato a beneficio di tutti i partecipanti, dimostrando negli anni di possedere una struttura adeguata ed altamente specializzata”.

Simone Freschi, vice direttore generale di Mps Capital Services, ha commentato questo riconoscimento con “grande soddisfazione”, sottolineando che “è frutto della dedizione e della competenza dei nostri specialisti e da condividere con tutti i dipendenti che hanno reso possibile il raggiungimento di un importante traguardo”.