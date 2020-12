MPS Capital Services finanzia espansione rete teleriscaldamento Brianza Energia Ambiente

editato in: da

(Teleborsa) – MPS Capital Services Banca per le Imprese , la corporate e investment bank del Gruppo Montepaschi, ha concesso un finanziamento del valore di 10 milioni di euro, sotto forma di project financing, a favore della società Brianza Energia Ambiente.

Tale sostegno finanziario servirà per finanziare gli interventi di ampliamento di una centrale termica esistente e della relativa rete di teleriscaldamento connessa ad un termovalorizzatore sito nel Comune di Desio (MB), nonché della realizzazione di una nuova centrale termica nel Comune di Muggiò (MB) con una potenza installata di 30 MWt. Gli impianti permetteranno di portare il servizio pubblico locale di teleriscaldamento anche nei comuni di Muggiò, Cesano Maderno, Limbiate e Varedo tramite il potenziamento della rete attuale e la realizzazione di 16 km di nuove tratte che porteranno la rete complessiva di BEA a 47 km.

Il progetto ha l’obiettivo di raggiungere circa 260 nuove utenze di cui circa 40 pubbliche e le restanti rappresentate da edifici residenziali condominiali.

“In un contesto di indiscutibile complessità, il Gruppo MPS, anche attraverso l’operato di MPS Capital Services, vuole continuare ad assicurare il sostegno alle aziende che rinnovano e che operano all’insegna del miglioramento della sostenibilità ambientale, nel quadro dell’efficientamento energetico”, ha detto Emanuele Scarnati direttore generale di MPS Capital Services.

“L’impegno di Bea in materia ambientale è costante: il teleriscaldamento realizzato ormai in diversi Comuni soci – afferma la Presidente Daniela Mazzuconi – rappresenta uno degli aspetti del nostro impegno per l’ambiente: basti pensare all’anidride carbonica non emessa in atmosfera e all’utilizzo e alla piena valorizzazione del rifiuto che residua dopo un’ottima raccolta differenziata e dopo la valorizzazione in altre filiere industriali di tutte le altre frazioni”.