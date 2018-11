MPS, aggiornamento OPA titoli Casaforte

editato in: da

(Teleborsa) – Si è concluso il periodo di adesione dell’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (OPA) promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) avente ad oggetto titoli di classe A asset-backed con valore nominale originario pari a Euro 126.739.500,00 e titoli di classe B asset-backed pari a Euro 10.950.000,00, emessi in data 22 dicembre 2010, da Casaforte.

Il corrispettivo dell’OPA è pari a: euro 622,06 relativamente ai Titoli di Classe A, per ogni Euro 608,70 di Valore Nominale Corrente, corrispondente a Euro 1.000,00 di Valore Nominale Originario; euro 1.525,14 relativamente ai Titoli di Classe B, per ogni Euro 1.245,60 di Valore Nominale Corrente, corrispondente a Euro 1.000,00 di Valore Nominale Originario.

Sulla base dei risultati provvisori dell’Offerta comunicati da Monte Titoli, nella sua qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all’Offerta i seguenti titoli: Titoli di Classe A, aventi Valore Nominale Originario pari a Euro 89.768.000,00, corrispondenti al 5,842% circa dei Titoli di Classe A complessivamente emessi dall’Emittente e al 70,829% circa dei Titoli di Classe A oggetto dell’Offerta, per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo dei Titoli di Classe A) di Euro 55.841.082,08; Titoli di Classe B, aventi Valore Nominale Originario pari a Euro 10.700.000,00, corrispondenti all’8,231% circa dei Titoli di Classe B complessivamente emessi dall’Emittente e al 97,717% circa dei Titoli di Classe B oggetto dell’Offerta, per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo dei Titoli di Classe B) di Euro 16.318.998,00.