MPS, adesione a offerta scambio azioni/bond senior all’83,48%

(Teleborsa) – Nell’ambito dell’offerta pubblica volontaria parziale di scambio e transazione MPS rivolta ai titolari delle azioni ordinarie della Banca (codice ISIN IT0005276776) rivenienti dalla conversione del prestito obbligazionario subordinato denominato “€2.160.558.000 Tasso variabile Subordinato Upper Tier II 2008 – 2018” (CodiceISIN IT0004352586), sono state portate in Adesione all’Offerta n. 198.414.482

Azioni BMPS UT2, pari al 83,475502% delle Azioni BMPS UT2 oggetto di Offerta (pari a complessive n. 237.691.869).

Sulla base dei suddetti risultati preliminari – tenuto conto dei criteri di calcolo del Corrispettivo, come indicati nel Documento di Offerta – il valore nominale complessivo dei Titoli di Debito Senior da emettere a servizio dell’Offerta risulta, dunque, pari ad Euro 1.663.662.811,00. Poiché tale valore è superiore al Valore Nominale Massimo Complessivo dei Titoli di Debito Senior emettibile a servizio dell’Offerta (pari ad Euro 1.536.000.000,00), le Azioni BMPS UT2 portate in Adesione all’Offerta saranno ripartite secondo il metodo del “pro-rata”, per mezzo del quale l’Offerente, in nome e per conto del MEF, acquisterà da tutti gli Aderenti la stessa proporzione di Azioni BMPS UT2 da essi portate in Adesione.

Il Coefficiente di Riparto calcolato sulla base dei risultati provvisori è pari a 92,3264%, per cui l’Offerente, in nome e per conto del MEF, acquisterà il 92,3264% delle Azioni BMPS UT2 portate in Adesione da ciascun Aderente e restituirà, nei termini indicati nel Documento di

Offerta, le rimanenti Azioni BMPS UT2.

I risultati definitivi (ivi incluso il Coefficiente di Riparto definitivo) saranno comunicati non appena noti i dati inerenti: (i) le eventuali richieste di revoca delle Adesioni presentate dagli aventi diritto a seguito della pubblicazione – lo scorso 17 novembre – del Supplemento al

Documento di Registrazione e del Supplemento al Documento di Offerta, nonché (ii) la regolarizzazione di eventuali Adesioni irregolari, e comunque entro le ore 7:59 del 23 novembre 2017.

La Data di Scambio dell’Offerta è il 24 novembre 2017.