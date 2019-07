Mozambico, avviato il progetto di internazionalizzazione

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo la notizia di qualche giorno fa, che vedeva al suo centro il “Tavolo Mozambico“, arriva una nuova dichiarazione del Vice Ministro dell’Economia, Laura Castelli. L’ENI e non solo, come accennato, guarda al paese africano come un vero e proprio esponente nell’esportazione, nel prossimo futuro, di gas, petroli e risorse minerarie.

Come dichiarato dal Ministro, attraverso un post su Facebook: “Abbiamo voluto attivare, io e il Vice Ministro Emanuela Del Re, il cosiddetto Tavolo Mozambico. Abbiamo incontrato Assomineraria che ha presentato il suo progetto di internazionalizzazione. Con il coinvolgimento dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, di Cassa Depositi e Prestiti e delle direzioni coinvolte dal MAECI“. “Gli investimenti all’estero – continua la Castelli – contribuisco in modo estremamente importante sulla bilancia commerciale italiana, per questo è strategica la valorizzazione del nostro sistema Paese, con un focus specifico sui paesi in via di sviluppo”.

Chiaro il riferimento al Mozambico che “recentemente ha sottoscritto con l’Italia un’importante protocollo d’intesa, nei prossimi anni rappresenterà uno dei maggiori esportatori di risorse minerarie, gas e petroli, ma anche un modello di cooperazione che tiene conto di tutto il mondo economico e sociale che ne fa parte. Stiamo lavorando, in modo sinergico, con gli operatori che intervengono in ambiti usualmente distanti come sono il settore oil&gas e quello della cooperazione, ma che operano già da anni in quel territorio.

Possiamo offrire un contributo importante per promuovere l’organizzazione dell’industria mozambicana, fornire competenze tecniche specifiche ad operatori del settore e avviare la produzione, partendo dalla manifattura più semplice. Il progetto “Mozambico“, che sono certa darà i suoi frutti, potrebbe rappresentare un modello, quasi una piattaforma di interventi e di programmi, da replicare”.