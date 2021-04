Mossa (Banca Generali): “Innovazione e giovani: il Sistema Italia si rinnova da qui”

editato in: da

(Teleborsa) – “L’innovazione passa per una spinta quotidiana al cambiamento, per nuova energia. Per aziende consolidate e nuove imprese sono proprio i giovani che rappresentano questo nuovo propellente”. Gian Maria Mossa, Amministratore delegato di Banca Generali, descrive il binomio nuove generazioni e spinte innovative come la base per rilanciare presente e futuro del nostro Paese.

L’Amministratore delegato ne ha parlato durante un convegno organizzato dalla banca private in cui ha dialogato con Riccardo Zacconi, fondatore della celebre azienda digital King, creatore di Candy Crush, Anna Gervasoni, direttore generale dell’Aifi e docente all’Università Liuc di Castellanza e Federico Garcea, fondatore e Ceo di Treedom, azienda di servizi digital green che si occupa di riforestazione.

Durante l’incontro che riprende i temi dell’evento Assoreti tenutosi ieri e che poneva al centro il tema del ricambio generazionale e la necessità di riuscire a formare e garantire l’accesso alle competenze, l’Amministratore delegato della banca private ha spiegato: “Le aziende dovrebbero agire in modo da evitare che l’organizzazione gerarchica non blocchi la propensione dei giovani verso l’innovazione seguendo il modello di fintech, insurtech, proptech che nascono sulla necessità di discontinuità nella logica di miglioramento del servizio da parte delle nuove generazioni. Nel nostro mondo stiamo cercando di attivare politiche di inclusione dei giovani all’interno dell’azienda”.

Riflessioni che la professoressa Gervasoni ha condiviso, rilanciando: “La grande forza della finanza del futuro è quella di scommettere su nuove iniziative imprenditoriali che possono essere prese in mano dai giovani magari affiancati da mentor, manager di esperienza, cosa che ci condurrà ad avere un nuovo concetto di impresa”.

Un consiglio ai chi si vuole tuffare nel mondo dell’imprenditoria è venuto da Riccardo Zacconi. Uno dei creatori di Candy Crush ha spiegato: “Una delle cose sulla quale insisto con i giovani italiani è: scegliete di applicare le vostre idee non solamente a livello locale ma preferite un ambito internazionale in modo da avere sin dal primo momento un orizzonte molto più ampio”. Il manager ha poi chiarito che bisogna ancora puntare sul tech: “È il settore in cui si può creare tantissimo valore. Nel mio piccolo noi abbiamo cominciato nel 2003 con il lancio di King e da sei persone abbiamo messo su un’azienda con 2000 persone, 2 miliardi di fatturato e il 40% di profittabilità, quotandoci in Borsa a 7 miliardi di dollari. Mai come adesso ci sono opportunità. Ci sono tantissimi soldi sul mercato con interessi molto bassi e ci sono molti investitori che vogliono investire nel settore ventures capital e start up”.