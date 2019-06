Moscovici: “Rapidi sulla procedura d’infrazione dell’Italia”

editato in: da

(Teleborsa) – Passi rapidi per la procedura d’infrazione per debito eccessivo dell’Italia ma sempre aperti a nuovi elementi. Son queste in sintesi le dichiarazioni rilasciate dal commissario europeo agli Affari Economici, Pierre Moscovici, durante la conferenza stampa a Bruxelles.

“Credo che sia maggiormente preferibile andare più veloci“, ha dichiarato in merito ai prossimi passaggi, precisando che come commissione “restiamo impegnati a una applicazione intelligente e flessibile delle regole di bilancio perché questo è il modo in cui attuiamo il nostro mandato, ma nessuno deve dubitare del fatto che applicheremo queste regole, se i criteri non sono soddisfatti”.

“Ora chiaramente la palla è nel campo italiano, abbiamo bisogno di vedere un percorso credibile per il 2019 e il 2020 – ha concluso Moscovici – Restiamo pronti a prendere in considerazione eventuali nuovi elementi che l’Italia potrà presentare, ma non perdiamo tempo”.