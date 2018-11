Moscovici, bastone e carota: “Con Italia porta del dialogo sempre aperta”. Ma precisa: “Previsioni Pil irrealistiche”

editato in: da

(Teleborsa) – Bastone e carota. Il dialogo con l’Italia “non si è interrotto, continuiamo a parlarci”. Lo ha detto il commissario Ue agli Affari economici Pierre Moscovici parlando del confronto aperto con il governo italiano sulla Manovra. Moscovici ha sottolineato che l’Italia continua a porsi all’interno dell’Eurozona e a “voler discutere nel quadro delle sue regole e delle sue istituzioni” e che, data sua “centralità”, “la porta del dialogo è sempre aperta”.

Sulla manovra poi tiene a precisare: “Le proposte che faremo saranno decise dai ministri” dell’area euro. Non sono solo, non sono il cattivo contro Salvini”.

PRONTO A TRATTARE – Il commissario europeo agli Affari economici apre anche alla possibilità di accordare “flessibilità” all’Italia su alcuni punti, come le spese conseguenti al crollo del ponte di Genova o quelle sui danni da maltempo, ma ribadisce che così com’è l’impatto della manovra non può passare.

“Ci cono diversi punti, delle richieste che sono pronto a prendere in considerazione, come quella di trattare separatamente alcune spese sulle infrastrutture o quelle causate dalle intemperie. L’ho sempre fatto e lo faro’ sempre” sulla flessibilità, ha affermato in una intervista all’emittente francese Boursorama.

MA NON SU TUTTO – Quello che invece non può passare è “il 2,4%” di deficit-Pil indicato dall’Italia che nelle stime Ue “diventa 2,9%, i tassi di crescita che non sono realistici, il debito pubblico che resta al 131 per cento mentre dicono che cala: abbiamo delle distanze”.



(Foto: François Walschaerts – © Unione Europea)