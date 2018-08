Mosca, forniture spaziali Russia-USA senza interruzioni

editato in: da

(Teleborsa) – Ci sono sistemi di propulsione a razzo, utilizzati dalla United Launch Alliance (ULA) nel primo stadio del razzo vettore Atlas V, e componenti in titanio per l’aviazione prodotti in joint venture con Boeing, tra le forniture della Russia verso gli Stati Uniti. Dopo le sanzioni imposte da Trump, da Mosca fanno sapere che le collaborazioni in atto nel campo dell’industria aerospaziale proseguiranno senza interruzioni.