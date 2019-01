Morto Zamberletti, il padre della Protezione Civile

editato in: da

(Teleborsa) – Addio a “Mister Terremoto”: Giuseppe Zamberletti, il padre della Protezione civile, ex Ministro e parlamentare della Democrazia Cristiana, è morto a Varese dove era nato 85 anni fa.

Zamberletti ha legato il suo nome ai soccorsi e all’opera di ricostruzione di alcune calamità naturali, in particolare il terremoto del Friuli del 1976 e quello in Irpinia e Basilicata del 1980. Il primo dei due eventi, cui Zamberletti legò la sua fama, è considerato ancora oggi un esempio virtuoso di rinascita che però non venne replicato in Irpinia.

“Oggi la Protezione civile non perde solo il suo fondatore ma anche un amico, un maestro, una guida. Questo è stato in questi anni per tutti noi e per i tanti volontari italiani”. Il saluto del Capo della Protezione civile, Angelo Borrelli,