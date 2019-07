Morgan Stanley, in contrazione profitti e fatturato nel secondo trimestre

editato in: da

(Teleborsa) – Calano, nonostante si attestino sopra le stime del consensus, i Profitti e il fatturato di Morgan Stanley nel secondo trimestre dell’anno.

La banca americana, nel periodo che va da aprile a giugno, ha registrato un utile di 2,201 miliardi di dollari, 1,23 dollari per azione, palesando una contrazione del 10% se si paragonano i risultati di 2,437 miliardi, 1,30 dollari per azione ottenuti nello stesso periodo dell’anno scorso.

Gli analisti pensavano però che la situazione potesse essere anche peggiore e si attendevano profitti per 1,14 dollari per azione e un fatturato di 9,99 miliardi.

Al momento, ad un ora dall’apertura di Wall Street, il titolo nel premarket si attesta a 43.75 dollari con un negativo marginale dello 0,02%.