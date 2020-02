Morgan Stanley acquista il broker E *Trade per 13 miliardi di dollari

editato in: da

(Teleborsa) – La banca di investimenti americana Morgan Stanley ha annunciato di aver raggiunto un accordo per acquistare E*Trade, fornitore di servizi finanziari e leader fra i broker online, per un valore di circa 13 miliardi di dollari in azioni.

Gli azionisti E*Trade riceveranno 1,0432 azioni Morgan Stanley per ogni azione in loro possesso, per un valore di 58,74 dollari.

L’operazione, che dovrebbe concludersi nel quarto trimestre del 2020, dovrebbe portare Morgan Stanley a risparmiare fino a circa 400 milioni di dollari in costi e creare sinergie per circa 150 milioni di dollari.

Questa acquisizione, la più grande mai realizzata da una grande banca americana dopo la crisi finanziaria, fa parte delle manovre in atto nel settore dell’intermediazione online per far fronte alla forte concorrenza e attirare nuovi clienti.