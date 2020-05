Moody’s taglia rating di Renault: conferma per Fca

editato in: da

(Teleborsa) – Moody’s declassa il rating di Renault da Ba1 a Ba2, e il rating di probabilità di default da Bai-Pd a Ba2-Pd, con outlook negativo, mentre conferma il rating di Fca a Ba1 e a Ba1-Pd la probabilità di default, modificando però l’outlook che cambia a sotto osservazione con direzione incerta.

Lo rende noto l’agenzia di rating che ha motivato il taglio di Renault stimando “un pronunciato indebolimento nelle metriche di credito” dovuto alla “recessione causata dal coronavirus. Ci aspettiamo – prosegue Moody’s – che durante il 2020 il margine rettificato potrebbe scendere al di sotto del -3%, rispetto a un già molto debole 0,8% nel 2019″.

Su FCA, precisa l’agenzia di rating, ha inciso positivamente la “posizione di liquidità del gruppo” che “offre la capacità di sostenere le necessità di liquidità ingenti che potrebbero derivare da una possibile recessione nel mercato automobilistico globale a causa della pandemia di coronavirus”. Positiva per Moody’s, anche la richiesta di prestito con garanzia Sace.

Conferme sono inoltre arrivate per PSA che vede stabile il rating di Peugeot a Baa3, e per Volvo a Ba1: cambiato l’outlook in negativo per entrambi i Gruppi a causa – precisa Moody’s – dell’impatto “potenzialmente grave che il coronavirus potrebbe avere sulle prestazioni operative e sulle metriche di credito nel 2021″.