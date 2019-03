Moody’s rinvia esame Italia e aggiorna il calendario

editato in: da

(Teleborsa) – Moody’s rinvia l’esame per l’Italia. La società privata americana con sede a New York che esegue ricerche finanziarie e analisi sulle attività di imprese commerciali e statali e realizza il rating che porta il suo nome, in una nota comunica di aver aggiornato il suo calendario e che quindi non comunicherà alcune decisione per l’Italia, ma anche per la Serbia e le municipalità turche di Istanbul e Izmir.